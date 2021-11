Nazionale, Totti scrive a Jorginho: “Stavolta dobbiamo farcela”

L'ex capitano giallorosso e altri undici campioni del mondo, hanno scritto una lettera ad ogni giocatore che scenderà stasera in campo contro la Svizzera per augurare in bocca al lupo

Redazione

Francesco Totti ha scritto una lettera a Jorginho su La Gazzetta dello Sport per augurare in bocca al lupo per la partita di stasera contro la Svizzera. "Fa uno strano effetto mandarvi un "in bocca al lupo" - ha scritto sul quotidiano l'ex capitano della Roma - Mi sembra ieri che ero a Berlino ad alzare la Coppa del Mondo. Stavolta dobbiamo farcela ad andare in Qatar, le qualità per farcela le abbiamo tutte e lo abbiamo dimoastrato all'Europeo".

Totti è stato solo uno dei campioni del mondo (undici in totale) ad aver scritto, ognuno a un calciatore differente, a chi scenderà stasera in campo all'Olimpico. Tra questi anche Bruno Conti che ha scritto a Chiesa: "Avete già capito che cosa significhi far impazzire l'Italia di gioia. Adesso vi faccio l'in bocca al lupo perché battiate la Svizzera e, dopo l'amarezza del 2018, ci riportiate a giocare il Mondiale".