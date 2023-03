Nazionale, svelati i numeri di maglia: Pellegrini col 10, Cristante prende il 16

Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini affronterà l'Inghilterra per la prima gara delle qualificazioni agli Europei del 2024. Domenica invece gli Azzurri voleranno a Malta. Sono stati svelati i numeri scelti dai calciatori. Pellegrini e Cristante si caricheranno sulle spalle il peso della 10 di Francesco Totti e della 16 di Daniele De Rossi. L'altro giallorosso convocato è Spinazzola che indosserà la 4. Mancini non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione, ma l'unico che dovrebbe finire in panchina è Bryan. Il capitano della Roma e 'Spina' partiranno titolari.