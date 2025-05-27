Il campionato è finito ed è già tempo di Nazionale. Il 6 giugno la formazione di Luciano Spalletti disputerà la prima gara per le qualificazioni al Mondiale del 2026 contro la Norvegia. Poi ospiterà, il 9 giugno, la Moldavia per la seconda sfida del girone. Ieri sono state diramate le convocazioni del ct azzurro per queste prime due gare e qualche scelta ha fatto discutere parecchio. Spalletti ha deciso, infatti, di non portare nessun calciatore della Roma nonostante la seconda parte di stagione da urlo, ma in particolare l'esclusione di Gianluca Mancini è risultata a tanti tifosi inspiegabile. Tra i difensori spicca la presenza di Matteo Gabbia e Diego Coppola, preferiti al centrale giallorosso. Molti sostenitori giallorossi hanno palesato il proprio dissenso sui social con messaggi come: "Un giorno dovrai spiegare cosa ti ha fatto Mancini", e ancora "Gabbia e Coppola meglio di Mancini? Prepariamoci ad un altro fallimento, con la Norvegia perdiamo". Una scelta che ha provocato scalpore visto l'alto livello di rendimento che il vice capitano giallorosso ha tenuto per tutto il girone di ritorno.