Nazionale, Spalletti chiama anche El Shaarawy

In emergenza dopo la partenza di ieri dal ritiro della Nazionale di Zaniolo e Tonali per decisione della Figc, Luciano Spalletti chiama Stephan El Shaarawy. Il ct azzurro conosce bene l'esterno della Roma per averlo allenato a Trigoria nel 2016 e nel 2017. Il Faraone mancava inazzurro da marzo 2021. Oggi per la Nazionale è stata è prevista la rifinitura (ore 11) prima della partenza in charter per Bari. L'Italia è attesa dagli impegni contro Malta e Inghilterra validi per le qualificazioni ai prossimi Europei.