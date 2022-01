Nazionale, Pellegrini si aggiungerà ai convocati per lavorare in vista del Qatar

All'elenco, ci sarà anche Bonucci insieme al capitano della Roma

Domani il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, attualmente infortunato - seppur di lieve entità - si aggiungerà insieme a Leonardo Bonucci all'elenco dei convocati per prendere parte al lavoro tattico propedeutico alla gare di marzo valevoli per gli spareggi per i mondiali in Qatar. Sia Bonucci che Pellegrini rientreranno dai rispettivi club nella giornata di giovedì. Per ciò che concerne i convocati, ci sono Caleb Okoli e Gian Marco Ferrari. Indisponibile Scalvini.