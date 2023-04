Nazionale, Mancini rimanda… Mancini: “Crediamo in lui, ma devo fare delle scelte”

La settimana scorsa la Nazionale italiana ha affrontato le prime partite per le qualificazioni ad Euro 2024 contro Inghilterra e Malta. Dei giocatori della Roma sono stati convocati Pellegrini, Spinazzola e Cristante, mentre Mancini è rimasto a casa. Oggi, intervenuto a margine della presentazione del rinnovo della partnership con Tim in FIGC, il ct della Nazionale ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, toccando molti argomenti e rilasciando dichiarazioni importanti. Tra le altre cose, ha parlato di Gianluca Mancini e della sua recente esclusione. Queste le parole del tecnico azzurro: "Lo abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale quando era all'Atalanta, noi ci crediamo ma poi vanno fatte delle scelte anche se è sempre stato chiamato". A giugno la Nazionale sarà impegnata nelle Finals di NationsLeague in programma nei Paesi Bassi.