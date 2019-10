Nazionale, Mancini: “De Rossi? Ci fa piacere dare a campioni del mondo un’occasione per salutare i tifosi”

Daniele De Rossi non tornerà in Nazionale, almeno per il momento. Oggi il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato di lui in conferenza stampa, confessando di aver pensato fortemente a un ritorno dell’ex capitano della Roma a Coverciano. Ecco le sue dichiarazioni: “Per De Rossi volevamo fare la stessa cosa di Buffon quando abbiamo giocato a Torino con l’Olanda. Ci faceva piacere dare a giocatori campioni del mondo e fondamentali per la Nazionale un’occasione per salutare i tifosi. Abbiamo fatto lo stesso con De Rossi, ma Daniele è infortunato, non ha giocato l’ultima gara, vediamo più avanti e se ci sarà possibilità lo faremo volentieri“.