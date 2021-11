Nazionale italiana femminile: la romanista Bartoli e Caruso positive al Covid

Il tecnico Bertolini: "Purtroppo dobbiamo fare i conti sempre con questo virus"

Nuovi casi di positività nella Nazionale italiana femminile. Si tratta di Elisa Bartoli della Roma (che si aggiunge a Corelli) e di Arianna Caruso della Juventus: come riporta l'Ansa, entrambe vaccinate, lasceranno in giornata il Centro tecnico federale e verranno sostituite da Norma Cinotti e da Flaminia Simonetti. Anche un'altra giocatrice, la Valentina Cernoia della Juventus, è stata sostituita, ma a causa di un infortunio: al suo posto Marta Teresa Pandini (Inter). Queste le parole del tecnico Bertolini: "Purtroppo dobbiamo fare i conti sempre con questo virus. Dispiace perché vengono a mancare giocatrici importanti per due gare determinanti, ma per fortuna alleno un gruppo bravo e di spessore".