Nazionale, a Coverciano differenziato per Cristante

Il cenrocampista giallorosso non ha preso parte alle prove tattiche

Anche oggi Moise Kean e Bryan Cristante hanno svolto lavoro differenziato a Coverciano. I due calciatori non hanno preso parte alle prove tattiche di Luciano Spalletti e, a due giorni dalla sfida contro la Nord Macedonia, difficilmente saranno della partita che si disputerà all'Olimpico di Roma. L'obiettivo di Luciano Spalletti e del suo staff è quello di averli a disposizione per la decisiva partita di lunedì contro l'Ucraina a Leverkusen. Problemi fisici per Bastoni.