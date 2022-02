Nazionale, convocati per i playoff mondiali partiranno al termine delle partite

Tutti i calciatori che faranno parte della spedizione azzurra per conquistare l'accesso ai mondiali, partiranno in direzione Coverciano una volta terminata la propria partita di campionato

A fronte del calendario pubblicato oggi dalla Lega Serie A relativo alle partite della 30esima giornata, il C.T della Nazionale Roberto Mancini, ha disposto che i calciatori convocati per le gare di play off Mondiali arriveranno a Coverciano al termine dei rispettivi impegni con i club. Gli arrivi saranno dunque scaglionati, tra chi arriverà il venerdì sera e chi la domenica. In quel weekend, la Roma sarà impegnata all'Olimpico nel derby contro la Lazio di Maurizio Sarri domenica 20 marzo alle 18.