Nations League, Wijnaldum tra i preconvocati dell’Olanda per le Final Four

Dopo le fatiche con la Roma, Gini Wijnaldum dovrà difendere i colori della sua Nazionale. Il centrocampista giallorosso è stato inserito nella lista dei preconvocati scelti dall'allenatore degli Orange, Ronald Koeman, per le Final Four della Nations League. L'Olanda, padrona di casa della manifestazione, scenderà in campo nella semifinale contro la Croazia, a Rotterdam, merdoledì 14 giugno. In caso di vittoria, dovrà vedersela contro la vincente di Italia e Spagna, nella finalissima prevista per il 18 giugno. In caso di sconfitta contro i croati, invece, ci sarà la "finalina" per il terzo posto. Gli Orange, prima di arrivare a questa fase conclusiva, hanno realizzato un girone di qualificazione eccellente. Inseriti nella Lega A, insieme a Belgio, Galles e Polonia, non hanno mai subito sconfitte.