Nations League, Turchia-Montenegro: Celik entra al 62′

La Turchia di Vincenzo Montella affronta il Montenegro nella sfida di Nations League in programma per le 20:45 al Samsun Stadium. Nella formazione titolare scelta dal CT non figura il giallorosso Zeki Celik che, almeno inizialmente, si accomoderà in panchina. Montella gli preferisce Muldur come terzino destro nel suo 4-2-3-1. Il 19 giallorosso entra in campo dopo poco più di un'ora di gioco, proprio al posto di Muldur.