Nations League, Spagna-Italia 2-1: ko nel finale. In campo Cristante e Spina

L'Italia di Roberto Mancini cade nei minuti finali contro la Spagna nel match valevole per le semifinali di Nations League, perdendo così la possibilità di giocarsi il trofeo nel suo atto conclusivo. La partita si mette subito in salita per gli azzurri che con un clamoroso errore di Bonucci regalano il vantaggio alle furie rosse con il gol, al 3', di Jeremi Pino. L'Italia risponde immediatamente con grande rabbia e buttandosi nella metà campo avversaria. All'11', arriva il pareggio di Immobile direttamente da calcio di rigore. La squadra di Mancini a questo punto prendere coraggio e al 21' completerebbe anche la rimonta se Frattesi, mettendola in rete, non fosse partito in posizione di fuorigioco. Nel secondo tempo gli spagnoli aumentano il ritmo e gli azzurri cedono campo, facendo predominare la stanchezza. Quando tutto lasciava presagire ai tempi supplementari, al 88', arriva il 2-1 firmato da Joselu che è bravo, da due passi, a scaraventare la palla in porta. Con questa sconfitta, l'Italia abbandona la possibilità di arrivare in finale e dovrà accontentarsi della sfida per il 3-4 posto contro l'Olanda, in programma domenica. Tra i giocatori romanisti impegnati nella sfida, Spinazzola è partito titolare per poi uscire nell'intervallo. Cristante, invece, è entrato a metà ripresa al posto di Jorginho. Panchina per Pellegrini.