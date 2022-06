Nations League, Polonia-Galles 2-1: Zalewski in campo nei 20 minuti finali

Il talento della Roma è entrato in campo al 73' aiutando i suoi a completare la rimonta

Si è aperta la stagione della nuova edizione della Nations League. Stasera è sceso in campo anche Nicola Zalewski, che con la Polonia ha inaugurato il girone 4 della League 1 nella sfida contro il Galles giocata a Breslavia. La squadra del ct Michniewicz va sotto nel secondo tempo, al 51', con il gol di Williams, prima della rimonta dei padroni di casa. Al 72' il pareggio di Kaminski, poi al 73' l'ingresso in campo proprio di Zalewski. Il giocatore della Roma aiuta i suoi a completare a rimonta, arrivata all'85' con Swiderski. Venti minuti in campo, compreso il recupero, per il talento giallorosso. La Polonia balza in testa in attesa di Belgio-Olanda, altra partita del girone.