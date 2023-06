Nations League, Olanda-Croazia 2-4 ai supplementari: Wijnaldum in campo dal 75′

Si è giocata la prima semifinale della Final Four della NationsLeague. La Croazia supera i padroni di casa dell'Olanda e si guadagna l'accesso in finale, dove contenderà la coppa a una tra Italia e Spagna, in campo domani sera. Gli oranges chiudono in vantaggio il primo tempo con il gol di Malen, ma si fanno rimontare nella ripresa dai gol di Kramaric e Pasalic. Al 75' l'ingresso in campo di Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma che tra pochi giorni tornerà come da contratto al PSG. Al 96' arriva il pareggio inaspettato di Lang che spedisce le due squadre ai supplementari. Al 98' arriva la rete decisiva di Petkovic che vale la finale per la Croazia, poi il poker su rigore di Modric. Grande amarezza per l'Olanda che aveva l'occasione di giocarsi la Nations League in casa.