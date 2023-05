Nations League, il ct Mancini convoca Spinazzola, Cristante e Pellegrini

In Olanda, la Nazionale azzurra sarà impegnata contro la Spagna per le fasi conclusive del torneo

La Nazionale di Roberto Mancini è pronta a vivere un mese di giugno molto intenso. Infatti, sono in programma le fasi finali della Nations League, che vedranno protagonisti gli azzurri in Olanda. L'avversario da affrontare sarà la Spagna, il 15 giugno a Enschede. Il commissario tecnico dell'Italia, ha diramato le convocazioni ufficiali dei calciatori che prenderanno parte alla spedizione nei Paesi Bassi. Tra i romanisti, saranno presenti, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Nessuna chiamata, invece, per Stephan El Shaarawy che tanto sta facendo bene in questa stagione. La preparazione della Nazionale inizierà già domenica, subito dopo il termine dell'ultima giornata di Serie A.