Nations League, Lituania-Albania 0-0: Kumbulla in campo 57 minuti

Si è concluso il match tra Lituania e Albania. La sfida del ‘LFF stadionas’ di Vilnius, valevole per la quarta giornata del girone 4 della Lega C di Nations League, termina 0-0. Il ct Edy Reja, per la seconda partita consecutiva, ha schierato dall’inizio Marash Kumbulla. Il neodifensore della Roma è rimasto in campo 57 minuti ed è finito sul taccuino dell’arbitro con un cartellino giallo al 32′ del primo tempo. Lituania e Albania sono entrambe a quota 5 punti, in attesa del match tra Bielorussia e Kazakistan che sono 4 e hanno ancora la chance di balzare in testa.