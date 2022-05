Nations League, l’Inghilterra convoca Abraham per le gare contro Germania e Italia

Con la super annata in giallorosso Tammy ha ritrovato la nazionale e ora non ha intenzione di abbandonarla

Abraham si giocherà domani la finale di Conference, ma la sua stagione non finirà lì. L'attaccante è stato, infatti, convocato dall'Inghiltera per le tre gare di giugno di Conference League contro Ungheria, Germania e Italia. Con la super annata in giallorosso Tammy ha ritrovato la nazionale e ora non ha intenzione di abbandonarla.