Nations League, Kumbulla titolare in Islanda-Albania

Per la nazionale di Edi Reja si tratta dell'esordio in questa Nations League

L'Albania ha comunicato la formazione titolare che scenderà in campo contro l'Islanda nel secondo turno di Nations League. Nell'undici iniziale è presente anche il difensore della RomaKumbulla, perno della nazionale di Edi Reja alle prese con la prima gara in questo giugno. Avrebbe dovuto giocare con la Russia quattro giorni fa, annullata in seguito alle sanzioni ufficializzate a causa dell'invasione dell'Ucraina. Si tratta quindi dell'esordio nel gruppo 2 del girone B guidato da Israele e Islanda che hanno pareggiato alla prima giornata.