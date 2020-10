Nations League, Kazakistan-Albania: Kumbulla in campo dal 1′

Giornata densa di impegni per i romanisti in giro con le proprie nazionali. A inaugurare la domenica è Marash Kumbulla, che scende in campo dal primo minuto nel match in casa del Kazakistan. Il nuovo difensore giallorosso è schierato al centro della difesa a quattro, accanto all’atalantino Djimsiti. L’Albania ha la chance di balzare in testa al gruppo 4 della Lega C della Nations League. Alla guida della nazionale balcanica l’ex laziale Edy Reja, che punta su una coppia difensiva tutta made in Serie A.