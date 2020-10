Nations League, Estonia-Armenia 1-1: Mkhitaryan titolare e in campo per 90 minuti

Anche Henrikh Mkhitaryan è sceso in campo questa sera con la propria nazionale. Alla ‘Le Coq Arena’ di Tallin, l’Armenia ha sfidato in trasferta l’Estonia nella quarta giornata del girone 2 della Lega C di Nations League. Il match finisce 1-1 con i gol di Hovhannisyan e Sappinen, entrambi nei primi 20 minuti. Tutta la partita in campo per Mkhitaryan, che resta comunque in corsa per il primo posto e la promozione. L’Armenia è infatti al terzo posto a quota 5 punti, con Macedonia del Nord e Georgia appaiate a 6 punti.