Nations League, Bosnia-Olanda: Dzeko parte dalla panchina

Edin Dzeko parte dalla panchina in Bosnia-Olanda. Dopo la delusione cocente dell’eliminazione dalla semifinale playoff per Euro 2021 contro l’Irlanda del Nord, il capitano della Roma e della nazionale non è stato inserito nella formazione titolare per il match contro gli ‘oranje’. Nella terza giornata del gruppo 1 della ‘Serie A’ di Nations League (lo stesso dell’Italia, in campo stasera contro la Polonia), la Bosnia cerca la prima vittoria per evitare la retrocessione. A Zenica, il ct Dusan Bajevic ha scelto Djuric in attacco.