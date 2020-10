Armenia-Georgia: Mkhitaryan titolare in Nations League

Henrikh Mkhitaryan torna in campo con la sua nazionale e lo fa, come sempre, da protagonista. Il fantasista giallorosso è sceso infatti in campo dal primo minuto nella sfida attualmente in corso tra Armenia e Georgia, valevole per il Gruppo 2 della Lega C della Nations League. Mkhytarian non aveva fatto parte della spedizione armena nel precedente turno di convocazioni a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, particolarmente elevata nel suo Paese d’origine. L’armeno ritrova il campo dopo gli innumerevoli messaggi lanciati alle grandi personalità internazionali per intimare lo stop del conflitto armato che coinvolge proprio l’Armenia, invasa recentemente dall’Azerbaigian.