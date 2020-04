Natale di Roma, Spinazzola: “Sei l’emblema dell’eternità, tornerai a splendere” – FOTO

Leonardo Spinazzola si unisce agli auguri per il Natale di Roma. Dopo i messaggi di Zaniolo e Fonseca, anche il terzino ha voluto celebrare celebrare i 2773 anni della città eterna. L’ex Juventus, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle splendide foto della Capitale. Questo il suo bellissimo messaggio alla città:

“Roma è l’emblema dell’eternità. Eterna come i suoi abitanti. Come l’Italia di cui Roma è simbolo e capitale. Oggi più che mai, in questo periodo buio che ci coinvolge tutti. Auguri Roma. 2773 anni di storia. Tornerai a splendere della vivacità dei tuoi abitanti e dei tuoi esploratori. Più bella e più forte di sempre“.