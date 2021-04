Oggi 21 aprile è il Natale di Roma ed i tifosi giallorossi festeggiano i 2274 anni della Città Eterna con frasi d’amore e slogan sui social. Il gruppo “Roma”, tra i più importanti della Curva Sud, ha esposto uno striscione con su scritto: “Auguri Roma mia, centro del culto e della civiltà” esposto in via Piccolomini, a due passi da San Pietro. I tifosi continuano a restare fuori dagli stadi, ma non perdono l’occasione per farsi sentire durante le occasioni speciali.