Natale di Roma, gli auguri della Curva Sud: “2778 anni: Urbe mia sei la stella polare”

Lo striscione celebrativo esposto dal gruppo Roma in Via Nicolò Piccolomini

A Roma il 21 aprile non è un giorno come gli altri: quest'anno di festeggia il lunedì dell'Angelo, ma è anche e soprattutto la data del Natale di Roma. Come spesso accade, la Curva Sud - e più precisamente il gruppo "Roma" - ha voluto fare gli auguri alla sua città con uno striscione che recita: "2778 anni: Urbe mia sei la Stella polare del mondo occidentale". Il club giallorosso non ha ancora pubblicato nulla sui social, ma i tifosi della Roma si sono fatti sentire come al solito in una data storica e fondamentale nella storia della loro città.