Natale di Roma: Fonseca, Zaniolo e Dzeko cantano l’inno con i tifosi – VIDEO

“Torneremo a cantarla per le strade della Città che amiamo. Per ora lo facciamo a distanza, assieme”. Con questo messaggio la Roma ha pubblicato sui suoi account social un video di auguri alla città: Dzeko, Fonseca e Zaniolo si sono improvvisati cantanti e hanno intonato l’inno di Antonello Venditti. Con loro poi un concerto di voci tutte romaniste: Alex Britti, Sabrina Ferilli, Bebe Vio, Manuela Arcuri, Rocco Papaleo e tanti altri che hanno cantato insieme ad alcuni ex come Tonetto, Ubaldo Righetti e Candela mentre scorrevano alcune immagini suggestive della città.