Natale con fiocco azzurro in casa Roma: è nato Leo, il secondo figlio di Pau Lopez

Ai tre punti con la Spal per qualche ora Pau Lopez non avrà neanche più pensato. Perché c’era una notizia ancora più bella per lui e per tutta la sua famiglia: stamattina alle 9.10 è nato Leo, il suo secondo figlio (la prima si chiama Mia). Lo comunica la clinica Mater Dei di Roma, che si è occupata del parto della moglie Andrea Galvez Quilez. Il piccolo pesa poco più di tre chili ed è in ottima salute. Una mattina super emozionante per Pau Lopez, che ora potrà godersi il suo secondogenito in attesa di un Natale speciale.