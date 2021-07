Nasce la Stephan El Shaarawy Academy a Savona

"Qui fin da piccolo ho respirato passione e amore per il calcio e per i ragazzi"

Ieri sera Stephan El Shaarawy e la dirigenza del Legino, squadra dell'omonimo quartiere di Savona, hanno dato il via alla 'Stephan El Shaarawy Academy'. L'esterno giallorosso ha dunque ufficializzato la nascita di questo nuovo progetto assieme alla società e alla città che lo hanno visti crescere: "Qui fin da piccolo ho respirato passione e amore per il calcio e per i ragazzi - ha detto Stephan - Sono sicuro che le cose andranno per il meglio". Dopo la presentazione, El Shaarawy ha fatto ritorno a Roma per sottoporsi ai tamponi di rito, pronto per cominciare la sua nuova stagione sotto la guida di José Mourinho.