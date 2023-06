Nasce la partnership Roma-Hull City. Gli inglesi: “Ci scambieremo i calciatori”

Roma e Hull City pronti ad avviare una nuova partnership. Lo stesso vicepresidente del club che milita in Championship - la serie B inglese - Tan Kesler ha svelato l'accordo in un'intervista alla 'BBC': "Tiago Pinto è il loro direttore sportivo, lo conosco dai tempi del Portogallo. La competizione in Italia è feroce, loro devono collaborare con altri club della lega e ci stanno provando. La Championship è un campionato dal quale puoi mandare i giocatori in Premier più in fretta, vorremmo collaborare dal punto di vista dei calciatori, delle idee e della filosofia. Ci siamo dati una stretta di mano teorica per il rapporto che abbiamo noi e che hanno i presidenti delle due squadre, che si vedranno in futuro per sancirla. Sarà principalmente una collaborazione calcistica. Noi guarderemo ai loro calciatori migliori, loro ci parleranno dei loro. E hanno già preso in considerazione alcuni dei nostri calciatori per portarli in prima squadra. Ne hanno individuati alcuni, così come noi abbiamo fatto con i loro, ma sono trattative che ovviamente devono avere un senso. Va considerata anche la sostenibilità finanziaria. I giocatori della Roma sono costosi e quindi cercheremo di individuare qualcosa di ragionevole e che non porti a perdere soldi".