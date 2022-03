Napoli, stop di un mese per Di Lorenzo: a rischio la gara con la Roma

Distorsione di secondo grado del ginocchio destro per il terzino destro della Nazionale

Questa mattina Giovanni Di Lorenzo ha effettuato dei controlli a Villa Stuart. E' stata confermata la prima diagnosi: distorsione di secondo grado del ginocchio destro. L'ex Empoli ha già lasciato il ritiro della Nazionale e starà ai box per circa un mese. A rischio la partita contro la Roma del 18 aprile alle ore 19. La volontà del terzino del Napoli è quella di rientrare per la gara contro i giallorossi, se non dovesse recuperare Spalletti dovrà schierare uno tra Malcuit e Tuanzebe.