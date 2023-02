Napoli, Spalletti risponde a Mou: “Contro la Roma abbiamo meritato la vittoria”

Il tecnico: "A volte si dicono delle cose per mantenere l'entusiasmo dei propri calciatori, serve per avere più risposte in vista della gara seguente"

"A volte si dicono delle cose per mantenere l'entusiasmo dei propri calciatori, serve per avere più risposte in vista della gara seguente, secondo me noi abbiamo portato a casa dei risultati anche lottati tipo quello di Milano e fatto poi delle vittorie combattute dopo gare abbastanza equilibrate, ma meritate come quelle contro la Roma. Per noi l'analisi è differente, abbiamo vinto e quella gara l'abbiamo disputata in quel modo lì" ha detto tra le altre cose Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia.