Napoli, Spalletti: “Osimhen tornerà alla prossima”. L’ex Lille ci sarà con la Roma

Victor Osimhen non ha ancora smaltito del tutto l'infortunio e domani non giocherà contro la Cremonese. L'attaccante nigeriano sarà a disposizione per il prossimo match. Contro la Roma tra 15 giorni (23 ottobre) tornerà sicuramente a guidare l'attacco degli azzurri. Queste le parole di Luciano Spalletti sulle condizioni dell'ex Lille: "“E’ già successo che ci siamo privati di un giocatore così importante, noi lo vogliamo a disposizione nelle condizioni di poter fare la differenza ad alti livelli. Abbiamo deciso di farlo riposare ancora, non è ancora nelle migliori condizioni. Sarà a disposizione dalla prossima partita".