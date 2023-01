Napoli, Spalletti: “Mourinho sbaglia, nessuno ha mai vinto uno scudetto a gennaio”

Le parole del mister: "Noi abbiamo l'imposizione di fare un passo per volta. Quello che ci ha permesso di essere primi in classifica"

Come li ha presi i complimenti di Mourinho? "Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio. Li prendo come un complimento alla squadra fino ad ora. Anche un comunicatore bravo come lui, può sbagliare".

C’è un minimo di rischio che il Napoli possa adagiarsi? "No, l’incostanza di chi la segue è un segnale di quello che può succedere al campionato. Noi abbiamo l'imposizione di fare un passo per volta. Dobbiamo portare dentro le partite le nostre qualità. Questo è quello che ci ha permesso di essere primi in classifica. E spero che i miei calciatori abbiano riconosciuto che in questi comportamenti ci sia la possibilità di arrivare in fondo".