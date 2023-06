Napoli, Simeone: “Dopo la Roma ci siamo accorti che avremmo vinto lo Scudetto”

Giovanni Simeone , attaccante del Napoli , ha rilasciato un' intervista al quotidiano spagnolo As parlando del momento nel quale lui e gli azzurri di Spalletti si sono accorti di avere in mano lo Scudetto. Queste le sue parole:

Immaginavi di dominare così il campionato? "So che è un cliché, ma prepariamo ogni partita come una finale. Non abbiamo pensato a cosa sarebbe successo dopo, finché non c'è stato un momento in cui ci siamo resi conto che saremmo comunque diventati campioni".