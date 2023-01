Napoli, Simeone: “Abbiamo fatto una grande partita, ma dovevamo chiuderla prima”

Come a San Siro hai risolto una partita difficile... "Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti e contro una squadra così forte paghi. Alla fine è stato incredibile, sono contento di come stiamo andando, ci sono cose belle in campo ma anche nel gruppo. Secondo me questo fa la differenza. Avevo un po' di mal di pancia, non mi sentivo benissimo ma ho dato tutto come sempre e ho fatto la cosa più bella che potessi fare oggi e sono contento".