Napoli, si infortuna Manolas: problema muscolare dopo una rovesciata a calcio-tennis

Disavventura ‘acrobatica’ per Kostas Manolas. Il difensore del Napoli, dopo esser tornato a lavorare con i compagni a Castel Volturno, si è subito dovuto fermare a causa di un infortunio. Tutto apparentemente normale se non fosse per la causa. Secondo quanto riporta infatti il Corriere del Mezzogiorno l’ex Roma avrebbe accusato un problema muscolare a causa di una rovesciata fatta durante una partitella di calcio-tennis. Dopo gli esami effettuati dallo staff azzurro, è stata rilevata una distrazione di secondo grado alla coscia destra che lo costringerà a uno stop di 4-6 settimane. Non il modo migliore per avvicinarsi all’eventuale ripresa del campionato.