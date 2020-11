Napoli, sciarpa della Roma e maglia di Totti sotto il murale di Maradona – FOTO

Napoli-Roma nel ricordo di Maradona. In città in questi giorni si sono susseguite varie manifestazioni di affetto nei confronti del Pibe de Oro. Sotto il murale a lui dedicato ai Quartieri Spagnoli, preso d’assalto nelle ultime ore da tantissimi tifosi, sono comparse una sciarpa giallorossa ed una maglietta di Francesco Totti, che proprio ieri ha ricordato Diego. Lo stesso luogo in cui nel pomeriggio una delegazione giallorossa, guidata da Bruno Conti, renderà omaggio alla leggenda argentina depositando una corona di fiori.