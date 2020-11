Napoli, Sassuolo e l’Atalanta sotto l’albero: il prossimo (e decisivo) tour de force della Roma

Chi si ferma è perduto. Questa è la sensazione a Trigoria per la Roma che, appena archiviato un mese di fuoco con risultati più che soddisfacenti, affronterà un nuovo tour de force al termine della sosta per le nazionali. Gli uomini di Fonseca infatti vanno incontro a molti impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League, dove comunque il passaggio ai sedicesimi di finale è stato quasi archiviato: saranno dieci le partite da affrontare in soli trenta giorni. Un forcing senza sosta che si concluderà solo il prossimo 23 dicembre, prima del break natalizio, in occasione del match casalingo contro il Cagliari dell’ex Di Francesco. Per Dzeko e compagni non sarà certo facile confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane: spiccano, tra tutti, gli impegni contro Napoli, Sassuolo e Atalanta.

Ecco il mini-calendario della Roma:

22 novembre ore 15.00: Roma – Parma

26 novembre ore 21.00: Cluj – Roma (EL)

29 novembre ore 20.45: Napoli – Roma

3 dicembre ore 21.00: Roma – Young Boys (EL)

6 dicembre ore 15.00: Roma – Sassuolo

10 dicembre ore 18.55: CSKA Sofia – Roma (EL)

13 dicembre ore 15.00: Bologna – Roma

17 dicembre ore 20.45: Roma – Torino

20 dicembre ore 18.00: Atalanta – Roma

23 dicembre ore 20.45: Roma – Cagliari