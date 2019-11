Napoli-Roma, standing ovation dell’Olimpico per Pastore

E’ la rinascita di Pastore. L’argentino ha abbandonato il campo al minuto ’89 per lasciare spazio a Santon. Nel momento della sostituzione, l’Olimpico ha voluto omaggiare El Flaco con una standind ovation per l’ottima prestazione offerta. Un attestato di stima quello del popolo romanista, che si gode un Pastore rigenerato dalla cura Fonseca. L’ex PSG, alla sua quinta partita consecutiva, sembra aver trovato nuova linfa vitale, diventando imprescindibile per il tecnico portoghese.