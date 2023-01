Napoli-Roma, Spalletti regala un Pulcinella a Mourinho

José Mourinho ha festeggiato 60 anni il 26 gennaio ed è arrivato anche l'omaggio del collega Spalletti. "Cosa ho regalato a Mourinho? Un 'Pulcinella', - svela il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn nel post partita con la Roma - Un personaggio caratteristico di Napoli. Io in Champions League l'ho regalato a tutti". Lo Special One non aveva ancora aperto il presente, ma ha comunque gradito il pensiero. "All'inizio l'ho ringraziato per il regalo che mi ha fatto prima della partita, per il compleanno, che non ho ancora visto. - ha detto Mou a Dazn - Un regalo di un collega fa sempre piacere".