Napoli-Roma, probabili formazioni: possibile un turno di riposo per Mkhitaryan

Torna Zaniolo dal 1' mentre riposerà l'armeno: al suo posto ci sarà Oliveira

Alle 19 la Roma torna in campo dopo la vittoria in Conference League contro il Bodo/Glimt. Sfida contro i partenopei al Maradona che sono ancora in lotta per lo scudetto. I giallorossi potrebbero avvicinarsi alla Juventus che sabato ha pareggiato 1-1 con il Bologna. Un po' di turnover per la Roma, in difesa davanti al solito Rui Patricio giocheranno Mancini, Smalling e Kumbulla al posto di Ibanez. Un turno di riposo per Mkhitaryan, Oliveira torna titolare a centrocampo vicino a Cristante. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski. Davanti alle spalle di Abraham ci saranno Pellegrini e Zaniolo. Il 22 giallorosso tornerà dal 1' in campionato dopo la tripletta di giovedì. Qualche dubbio di formazione per Spalletti in attacco. Potrebbe giocare Mertens e non Zielinski, con il giocatore belga alle spalle di Osimhen. Sulla fasce confermati Politano e Insigne.