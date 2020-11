Napoli-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Da Napoli a Napoli. Dopo 16 gare di Serie A senza sconfitte dalla partita persa lo scorso anno al San Paolo, la Roma di fronte i partenopei in una sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Gli uomini di Fonseca vogliono continuare a stupire, cercando anche di approfittare delle assenze pesanti di Osimhen e Bakayoko nei padroni di casa. Il tecnico punta alla prima vittoria in un big match, facendo leva sull’entusiasmo e sul rientro dal primo minuto di Edin Dzeko.

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Le maggiori incertezze per Paulo Fonseca risiedono nel reparto arretrato. La seduta d’allenamento di oggi sarà decisiva per capire le reali condizioni fisiche di Smalling, Ibanez e Mancini, che saranno comunque tutti convocati dal tecnico. Davanti a Mirante dovrebbero scendere in campo gli ultimi due, con Cristante a completare la linea a 3. Per il resto formazione praticamente tipo: sulla destra torna Karsdorp con Spinazzola che riprenderà la propria posizione sulla sinistra. Veretout e Pellegrini sarà la cerniera a centrocampo, mentre in avanti scalpita il trio composto da Mkhitaryan, Pedro e Dzeko, alla prima da titolare dopo il coronavirus.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All.: Fonseca

Napoli-Roma: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.