Napoli-Roma, Mourinho esulta rabbioso dopo il gol di El Shaarawy: “È giusto”

Il tecnico è stato inquadrato dalla telecamere dopo la rete del pari

La Roma non perde più. Ancora una partita in campionato senza sconfitta, stavolta sul difficile campo del Napoli. Il man of the match è Stephan El Shaarawy, che ha pareggiato nel recupero, facendo esplodere la panchina e il suo allenatore José Mourinho. Lo Special One è stato inquadrato dopo la rete, mentre stava esultando rabbioso e urlando: "È giusto, è giusto!". I giallorossi non meritavano la sconfitta e sono riusciti a evitarla nel finale, andando anche vicini al gol del clamoroso 2-1. E il tecnico l'ha ribadito nell'intervista post partita: "Era impossibile uscire con una sconfitta dopo una partita così. I miei ragazzi hanno fatto una grande prestazione". Il quarto posto resta a cinque punti. Impresa difficile, ma ancora possibile.