Napoli-Roma, Meret dopo tre mesi torna titolare in campionato

Out David Ospina rimasto fuori dai convocati per un attacco influenzale, stasera a difendere i pali del Napoli contro la Roma ci sarà Alex Meret, tornato contro la Fiorentina in panchina dopo una frattura alla vertebra lombare che l'aveva tenuto fuori per un mese. L'ultima gara disputata dall'ex Udinese è quella di Europa League, il 24 febbraio scorso, contro il Barcellona. In campionato, invece, Meret manca addirittura da tre mesi mesi, da quel Napoli-Salernitana terminata 4-1 il 23 gennaio.