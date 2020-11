Napoli-Roma, Manolas: “Grande vittoria”. E sui social arriva il like di Totti – FOTO

Vittoria dell’ex per Kostas Manolas. Il difensore greco, passato proprio dalla Roma al Napoli nell’estate del 2019, ha voluto festeggiare il risultato sui social pubblicando una foto su Instagram: “Grande vittoria, forza Napoli sempre”. Grande entusiasmo da parte dei tifosi, degli altri calciatori azzurri e poi il like di Francesco Totti, compagno di squadra del centrale ai tempi della Roma. Al messaggio sono arrivate altre reazioni celebri di ex giallorossi, come Marco Borriello, il connazionale Torosidis, Miralem Pjanic ed Emerson Palmieri.