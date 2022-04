Napoli-Roma, le probabili formazioni: Mou conferma Zaniolo dal 1′

Per la 33esima giornata di campionato, i giallorossi ritrovano l'ex Spalletti, in piena corsa per lo scudetto

Redazione

Con gli occhi ancora pieni di splendore per la vittoria per 4-0 all'Olimpico sul Bodo/Glimt, la Roma si concentra sul campionato e sulla prossima sfida importantissima contro il Napoli. Con i partenopei, la squadra di José Mourinho insegue il dodicesimo risultato utile consecutivo, ma davanti non ha un avversario facile perché è in piena lotta per lo scudetto (e deve rispondere alle vittorie di ieri di Inter e Milan), e perché deve rialzarsi dalla sconfitta interna contro la Fiorentina.

I giallorossi saranno spinti dall'entusiasmo al Diego Armando Maradona, non esattamente un fortino per gli uomini di Luciano Spalletti, e dal ritrovato Nicolò Zaniolo. L'attaccante farà di nuovo coppia con Tammy Abraham dal primo minuto dopo la gara di Conference League. Sergio Oliveira ancora fuori, così come Chris Smalling, un turno di riposo anche per l'onnipresente Henrikh Mkhitaryan. Mathias Vina parte in avanti rispetto a Nikola Zalewski.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho