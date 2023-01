Napoli-Roma, le probabili formazioni di Spalletti e Mourinho

Domenica la Roma tornerà in campo per sfidare il Napoli. Mourinho ha pochi dubbi per il match del 'Maradona'. Difesa confermata con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Celik non ci sarà e sulla destra giocherà Zalewski, mentre a sinistra ballottaggio tra El Shaarawy e Spinazzola. In attacco vista l'assenza di Zaniolo il tridente sarà composto da Pellegrini, Dybala e Abraham.