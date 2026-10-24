La Roma va a caccia della vittoria in un big-match. Contro il Napoli al Maradona Gasperini dovrà ancora rinunciare a Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala. Tornano, però, Cristante e Malen, con il primo verso una maglia da titolare sulla trequarti (è vivo il ballottaggio con Mora) e il secondo perno inamovibile dell'attacco giallorosso. In difesa torna Ndicka, c'è Lulli a destra.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

(3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen.Gasperini

LA GAZZETTA DELLO SPORT - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL MESSAGGERO - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL TEMPO - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

IL CORRIERE DELLA SERA - ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen. Allenatore: Gasperini

LA REPUBBLICA - ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini

TUTTOSPORT - ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini