Napoli-Roma, le formazioni ufficiali di Spalletti e Mourinho

Lo Special One opta per gli undici che hanno eliminato il Bodo, ma senza Mkhitaryan

Al Maradona, Napoli e Roma si daranno battaglia per la trentatreesima giornata di Serie A. Per insidiare la Juve, Mourinho sceglie la formazione che giovedì ha eliminato il Bodo con un netto 4-0. Davanti a Rui Patricio ci saranno i soliti Mancini, Smalling e Ibanez, vincitore del ballottaggio con Kumbulla. A centrocampo riposerà Mkhitaryan. In coppia con Cristante ci sarà Oliveira mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski. Zaniolo torna in coppia con Abraham anche in campionato mentre da trequartista agirà Pellegrini. Nel Napoli, Zanoli giocherà ancora al posto di Di Lorenzo e Meret sostituirà l'indisponibile Ospina. In attacco, a supporto di Osimhen, ci saranno Ruiz, Insigne e Lozano.